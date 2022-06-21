ХАМАС и Хизбалла обдумывают совместную военную операцию против Израиля — СМИ

Организация «Исламский джихад» проводит на этой неделе крупные военные учения в секторе Газа, в рамках которых в понедельник были выпущены ракеты в сторону моря.

Палестинский арабский веб-сайт Samanews сообщил в понедельник, что палестинские «организации сопротивления» проводят консультации для изучения сценариев военной конфронтации с Израилем.

Согласно сообщению, высокопоставленные члены организаций провели переговоры по этому вопросу с высокопоставленными командирами Революционной гвардии Ирана и «Хизбаллы».

Оперативный штаб палестинских арабских организаций в Газе недавно начал обмениваться разведывательными данными с оперативными штабами Революционной гвардии и «Хизбаллы».

В сообщении также говорится, что организация «Хизбалла» дала понять, что готова принять участие в военном противостоянии вместе с палестинскими организациями по сценарию, при котором военная кампания развернется на фоне событий в Иерусалиме и мечети Аль-Акса.

Организация «Исламский джихад» проводит на этой неделе крупные военные учения в секторе Газа, в рамках которых в понедельник были выпущены ракеты в сторону моря.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство.

Кроме того, Курсор писал, что Саар заявил, что нельзя допустить возвращения Нетаниягу к власти. Глава минюста Гидеон Саар, который возглавляет партию «Тиква Хадаша» отреагировал на решение премьер-министра Нафтали Беннета и вице-премьера Яира Лапида распустить Кнессет из-за недееспособности.