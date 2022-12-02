Вице-президент США: Восхваление Гитлера и отрицание Холокоста мерзко и ужасно

Вице-президент США Камала Харрис в пятницу высказалась по поводу разногласий вокруг рэпера Канье Уэста после того, как в своем последнем интервью он сказал, что «любит всех»: и евреев, и нацистов; он также положительно отозвался о Гитлере и отрицал Холокост.

«Восхваление Гитлера и отрицание Холокоста мерзко, ужасно и должно быть осуждено. Наша администрация продолжит противостоять антисемитизму и эпидемии ненависти», — написала Харрис в Twitter.

Ее твит появился после того, как президент Джо Байден осудил антисемитизм, а также нанес удар по бывшему президенту Дональду Трампу, который недавно принимал Уэста и белого националиста Ника Фуэнтеса в своем поместье во Флориде.

Ранее Курсор писал, что Джо Байден высказался по поводу ужина Дональда Трампа с антисемитами Ником Фуэнтесом и Канье Уэстом.

Кроме того, лоббисты Израиля в США бьют тревогу по поводу будущей коалиции.