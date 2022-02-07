Хизбалла недовольна тем, что ОАЭ и Бахрейн налаживают отношения с Израилем

Ранее «Хизбалла» критиковала Саудовскую Аравию за то, что она вмешивалась в дела Ливана, а также заявляла, что другие государства Персидского залива пытались свергнуть сирийский режим.

Набиль Каук из террористической группировки «Хизбалла», заявил, что против Ливана формируется «саудовско-сионистский» план, который противоречит истинному «арабизму» проиранского сопротивления в Ливане.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Примечательно, что «Хизбалла» буквально работает на Иран, который не является арабской страной.

«Мы призываем Саудовскую Аравию сохранить свою арабскую идентичность и не потерять свою арабскую принадлежность в союзе с израильским врагом», — сказал террористы «Хизбаллы».

Он обвинил Саудовскую Аравию в присоединении к предстоящим военным учениям под руководством США, в которых участвует Израиль.

Нападение боевика «Хизбаллы» на Саудовскую Аравию в его речи является одним из первых заметных упоминаний в проиранских СМИ крупных военно-морских учений под руководством США, получивших название «Международные морские учения 2022» (IMX 22), в которых участвуют около 60 стран.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц подписал постановление об аресте ливанских компаний, помогающих Хизбалле.

Кроме того, мы писали, что ЦАХАЛ проводит учения по сценарию Северной войны из-за угрозы со стороны Хизбаллы.

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