Террористы Хизбаллы сообщили о разоблачении сразу 15 шпионских ячеек Израиля

Газета, которую контролирует террористическая группировка, утверждает, что част из 20 задержанных происходят из Триполи, города на севере Ливана с преимущественно суннитским населением.

Ливанская газет «Аль-Ахбар», которая контролируется террористической группировкой Хизбалла, заявила, что в Ливане и Сирии разоблачили 15 шпионских ячеек разведки Израиля.

Все ячейки действовали независимо друг от друга. В статье сказано, что это была самая масштабная спецоперация ливанских спецслужб с 2009 года. Она началась еще четыре недели назад.

Во время нее якобы задержали израильского шпиона, который работал в Управлении внутренней разведки, занимая в ведомстве солидный пост. Также был якобы задержан еще один «коварный шпион синонима», который уже был членом самой Хизбаллы.

Всего во время масштабной операции задержали 20 израильских «шпионов»,

Отметим, что через три месяца в Ливане должны пройти парламентские выборы. Предполагается, что «спецоперация» должна поднять рейтинг Хизбаллы у избирателей.

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