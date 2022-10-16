Холланд не помог: Манчестер Сити проиграл Ливерпулю

На «Энфилде» команда Юргена Клоппа добыла три важных очка в противостоянии с подопечными Пепа Гвардиолы.

Матч состоялся в воскресенье, 16 октября, в 18:30. Очевидным фаворитом матча был «Манчестер Сити», находящийся в верхней части турнирной таблицы, но «Ливерпуль» прервал свою мрачную серию и вырвал три очка.

Единственный гол в матче забил на 76-й минуте вингер «мерсисайдцев» Мохамед Салах благодаря результативной передаче голкипера Алиссона. Вопреки ожиданиям, звездный трансфер «горожан» Эрлинг Холланд не отметился результативными действами.

Помимо неожиданного итогового счета, поединок запомнится удалением главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, что произошло на 86-й минуте матча. После 10 туров в рамках АПЛ «Манчестер Сити» находится на втором месте (23 очка), уступая «Арсеналу», а «Ливерпуль» – на восьмом месте (13 очков).

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