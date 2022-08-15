Идет разбор завалов: число жертв при взрыве в Ереване увеличилось

Согласно последним данным, в результате взрыва, произошедшего в торговом центре в Ереване, пострадали 56 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести.

По состоянию на утро понедельника, 15 августа, в результате взрыва в ереванском торгово-развлекательном центре «Сурмалу», погибло 5 человек, еще 56 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

На данный момент разбор завалов продолжается, поэтому количество жертв может увеличиться. 16 человек уже считаются пропавшими без вести.

Отметим, взрыв в ТРЦ произошел вчера, 14 августа, после него начался пожар — загорелись фейерверки. На место происшествия сразу выехали 6 боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов, которые приступили к тушению огня.

«Курсор» писал ранее, что в одном из храмов Кабула прогремел взрыв. Сообщается о том, что в момент взрыва в храме находились более тридцати человек.

Еще мы писали, что вблизи болгарского города Карнобат произошел взрыв на складе боеприпасов EMCO. Место происшествия было обыскано с помощью беспилотника, а район был закрыт на 72 часа.

Напомним, что утечка из резервуара с аммиаком вызвала взрыв в южном городе Фирузабад в провинции Фарс, расположенном примерно в 770 километрах (480 миль) к югу от столицы Тегерана. В результате взрыва на химическом заводе десятки людей получили ранения, большинство из них легкие.