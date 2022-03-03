IKEA прекращает работу в России

«Война уже оказала огромное влияние на людей. Она также привела к серьезным сбоям в цепочке поставок и торговых условиях. По всем этим причинам IKEA решила временно приостановить свою деятельность в России», — говорится в заявлении компании.

Шведский мебельный гигант IKEA заявил в четверг, что приостановит свою деятельность в России и Беларуси. Это затронет почти 15 000 сотрудников, 17 магазинов и три производственных площадки в связи с войной в Украине.

«Война уже оказала огромное влияние на людей. Она также привела к серьезным сбоям в цепочке поставок и торговых условиях. По всем этим причинам IKEA решила временно приостановить свою деятельность в России», — говорится в заявлении компании для AFP.

Приостановка в основном касается России, где шведская группа присутствует с 2000 года и является одним из крупнейших западных работодателей. По словам IKEA, операции в Беларуси также будут остановлены, хотя в стране всего несколько поставщиков и нет магазинов. «Разрушительная война в Украине — это человеческая трагедия, и мы глубоко сопереживаем и беспокоимся о миллионах пострадавших», — заявили в компании. «Эти решения напрямую повлияют на 15 000 сотрудниковIKEA, а группы компании обеспечат занятость и стабильный доход, а также окажут поддержку им и их семьям в регионе», — сказали в Ikea. По данным компании, это решение затронет 47 поставщиков в России и 10 в Беларуси, что также останавливает импорт и экспорт между двумя странами. До этого решения IKEA изначально объявила, что оставит свои магазины в России открытыми, однако заявление было встречено критикой в ​​Швеции. Ранее Курсор писал, что российское представительство Renault остановило завод в Москве.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.