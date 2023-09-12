Диктатор упомянул о "гнилой американской политической системе".

Президент *рф владимир путин назвал основателя Tesla и SpaceX Илона Маска талантливым и выдающимся человеком, и добавил, что расследование против бывшего президента США Дональда Трампа является преследованием по политическим мотивам.

Об этом он сказал в ходе Восточно-Экономического форума, сообщают пропагандистские СМИ.

"Что касается частного бизнеса Илона Маска… Он, безусловно, выдающийся человек, это надо признать. Я думаю, это и признают по всему миру. Активный и талантливый бизнесмен. У него многое получается, в частности, при поддержке американского государства", – отметил он.

Кремлевский диктатор заявил, что возбужденные против Трампа дела является преследованием по политическим мотивам.

"Что касается преследования Трампа… для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гниль американской политической системы", – заявил он.

По словам Путина, США не могут претендовать на то, чтобы "учить других демократии".

Также "Курсор" сообщал, что у путина отреагировали на заявления Трампа "закончить войну за 24 часа".

Помимо этого глава украинской разведки Буданов прокомментировал скандал вокруг Маска и Starlink.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!