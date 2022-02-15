Илон Маск пожертвовал 5,7 млрд долларов на благотворительность

17:25, Сегодня
Мировые новости, Общество
Илон Маск фото
Илон Маск
Фото: depositphotos.com

В конце прошлого года Илон Маск пожертвовал акции Tesla Inc. на сумму почти 6 миллиардов долларов на благотворительность, что стало одним из крупнейших благотворительных пожертвований в истории.

Согласно заявлению, которое было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам, генеральный директор Tesla и SpaceX пожертвовал более 5 миллионов акций компании Tesla с 19 по 29 ноября. В заявке не упоминается название благотворительной организации и показано, что в сделке участвовал неопознанный траст.

Пожертвование было сделано, когда Маск спорил с политиками по поводу неравенства и налога на богатство. За несколько недель до этого Маск предложил продать акции, если Организация Объединенных Наций докажет, что 6 миллиардов долларов помогут решить проблему голода в мире, после того как глава Всемирной продовольственной программы организации призвал таких миллиардеров, как Маск, «активизироваться».

 

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Автор материала:
Кати Адхам
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