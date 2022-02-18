Илона Маска раскритиковали за мем, сравнивающий Трюдо с Гитлером

Генеральный директор Tesla Илон Маск сравнил Джастина Трюдо с Адольфом Гитлером за то, как он справился с протестами «Конвой свободы» в Канаде.

Илон Маск, генеральный директор Tesla, сравнил Джастина Трюдо с Адольфом Гитлером за решение премьер-министра Канады преследовать тех, кто финансирует протест дальнобойщиков. Он также добавил, что Трюдо был менее компетентен, чем нацист, что вызвало критику со стороны еврейских групп.

В четверг Маск прокомментировал твит, в котором сообщалось, что канадские власти проинструктировали финансовые учреждения не вести дела с агентствами, направляющими деньги дальнобойщикам, протестующим против политики Канады в отношении вакцин. Так, он опубликовал фотографию Гитлера с двумя фразами по-английски: «Хватит сравнивать меня с Джастином Трюдо» вверху изображения и «У меня был бюджет» внизу.

Elon Mask about Trudeau pic.twitter.com/0GRhhZffIB — Taty Max (@TatyMax) February 17, 2022

«@ElonMusk поступил крайне недальновидно, сославшись на Гитлера, чтобы высказать свое мнение в социальных сетях», — написал Американский еврейский комитет в своем твите позже в тот же день. — Сравнение Джастина Трюдо с диктатором-геноцидистом, убившим миллионы людей, — неподходящий способ критиковать политику. Он должен немедленно извиниться».

Джонатан Гринблатт, генеральный директор Антидиффамационной лиги, сказал в заявлении, отправленном по электронной почте Еврейскому телеграфному агентству: «Как мы уже много раз говорили, ложные сравнения общественных лидеров с Гитлером вредны и оскорбительны и служат только для того, чтобы опошлить историю Вторая мировая война и Холокост. Твит Илона Маска, сравнивающий премьер-министра Трюдо с Гитлером, неуместен в гражданском дискурсе. Мы призываем его немедленно удалить его и принести извинения».

После поднявшегося скандала в сети Маск удалил свой твит.

Курсор ранее писал, что Илон Маск за день потерял 24,5 млрд долларов из-за падения акций Tesla.

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