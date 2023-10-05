Индия готовит запрет пилотам и членам экипажа пользоваться парфюмами – причем это касается как женщин, так и мужчин.

Очень велика вероятность того, что Индия вскоре запретит пилотам и членам экипажей пользоваться духами – это будет касаться как женщин, так и мужчин. Ограничение связано не с гигиеной или эстетикой, а с ужесточением правил, касающихся употребления алкоголя членами экипажа, особенно пилотами.

Об этом пишет Maariv.

Новые правила, установленные генеральным директором Управления гражданской авиации Индии, призваны снизить риск ложноположительных результатов при тестах на алкоголь, проводимых с помощью алкотестеров.

В предложении о новых правилах говорится: «Ни один сотрудник не должен употреблять какие-либо лекарства или препараты или использовать какие-либо вещества, такие как жидкость для полоскания рта, пасту для чистки зубов, духи или любой продукт такого типа, содержащий алкоголь. Это может привести к положительным результатам в дыхательном тесте на обнаружение алкоголя. Любой член экипажа, пользующийся такими веществами, должен проконсультироваться с врачом компании перед выполнением полетного задания».

Неужели парфюмерия действительно может повлиять на такие положительные результаты? Сайт USA Today взял интервью у Терри Дэниэл, адвоката по уголовным делам из Техаса, которая сказала, что духи действительно могут повлиять на результаты теста.

«Если вы использовали продукт, содержащий алкоголь, тестовое устройство может обнаружить концентрацию алкоголя и сообщить ложноположительный результат. К продуктам, содержащим алкоголь, относятся зубная паста, лосьон после бритья, дезинфицирующие средства для рук, отбеливатель, жидкость для полоскания рта, духи и одеколон. Даже распыление средства от комаров на теле может вызвать ложноположительный результат", - отметила она.

Оказывается, об этих правилах объявили еще в 2015 году, но теперь они открыты для общественного обсуждения до сегодняшнего дня. Как известно, правонарушения, связанные с употреблением алкоголя, считаются особенно серьезной проблемой в авиационном мире.

Курсор писал, что в самолете Israir произошел инцидент с пассажиром, которого не пустили в туалет.