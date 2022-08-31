Украинцев, попавших в россию, ожидает принудительная культурная ассимиляция — аналитики ISW

Аналитики американского Института изучения войны считают, что президент рф владимир путин* хочет стереть идентичность украинцев, которые попали на территорию россии.

Эксперты заявили, что в россии создаются условия для принудительной культурной ассимиляции граждан Украины, перемещенных на территорию рф. Это делается для того, что стереть культурную идентичность украинцев.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Кроме этого, власти россии обсуждают создание так называемых «адаптационных центров для мигрантов». Сообщается, что глава федерального агентства по делам национальностей игорь баринов сказал, что его ведомство с разрешения и поддержки президента рф разрабатывает программы для реализации в пилотных регионах. Главная цель новых программ — предотвращение «социальной изоляции мигрантов». Также он добавил, что новые мигранты должны знать и уважать традиции, обычаи и законы россии.

Согласно сообщениям российских СМИ, реализация этих программ позволит создать нечто среднее между лагерями беженцев и центрами профессиональной подготовки.

«Создание так называемых программ социальной адаптации в рф добавит социальное измерение к правовым рамкам, с помощью которых путин, вероятно, стремится насильственно культурно ассимилировать украинцев в рф», — заявили в ISW.

По мнению экспертов Института, все российские инициативы — расширенная кампания по русификации Украины.

«Программы в так называемых адаптационных центрах, вероятно, послужат формой культурного перепрограммирования для стирания украинской культурной идентичности у перемещенных украинцев, которые либо бежали в рф, либо были депортированы российскими властями», — отметили эксперты.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!