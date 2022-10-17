Intel увольняет тысячи сотрудников: как это скажется на Израиле

Согласно сообщению Bloomberg, американский полупроводниковый гигант Intel Inc. планирует сократить свою рабочую силу, вероятно, на тысячи сотрудников, чтобы справиться с убытками, вызванными, среди прочего, спадом на рынке персональных компьютеров.

Об увольнениях, по-видимому, будет объявлено в этом месяце одновременно с публикацией квартальной финансовой отчетности компании, которую должны обнародовать в конце месяца, 27 октября.

Intel насчитывает более 100 000 сотрудников по всему миру и является крупнейшим работодателем в технологическом секторе Израиля. По данным Bloomberg, рабочие места в отделе продаж и маркетинга компании могут быть сокращены на 20%.

Intel потеряла значительную долю рынка в пользу конкурентов и с трудом возвращает ее. Компания прогнозирует снижение продаж на 11 млрд долларов в 2022 году. Кроме этого, цена ее акций в этом году снизилась на 50%, а полупроводниковый сектор в целом слаб. Согласно отчету Bloomberg, продажи персональных компьютеров в третьем квартале 2022 года снизились на 15% по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года.

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