Intel увольняет тысячи сотрудников: как это скажется на Израиле

13:23, Сегодня
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Фото: canva.com

Американский чиповый гигант Intel, крупнейший технологический работодатель Израиля, страдает от резкого падения продаж ПК.

Согласно сообщению Bloomberg, американский полупроводниковый гигант Intel Inc. планирует сократить свою рабочую силу, вероятно, на тысячи сотрудников, чтобы справиться с убытками, вызванными, среди прочего, спадом на рынке персональных компьютеров.

Об увольнениях, по-видимому, будет объявлено в этом месяце одновременно с публикацией квартальной финансовой отчетности компании, которую должны обнародовать в конце месяца,  27 октября.

Intel насчитывает более 100 000 сотрудников по всему миру и является крупнейшим работодателем в технологическом секторе Израиля. По данным Bloomberg, рабочие места в отделе продаж и маркетинга компании могут быть сокращены на 20%.

Intel потеряла значительную долю рынка в пользу конкурентов и с трудом возвращает ее. Компания прогнозирует снижение продаж на 11 млрд долларов в 2022 году. Кроме этого, цена ее акций в этом году снизилась на 50%, а полупроводниковый сектор в целом слаб. Согласно отчету Bloomberg, продажи персональных компьютеров в третьем квартале 2022 года снизились на 15% по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года.

Ранее Курсор писал, крупнейшие мировые поставщики чипов прекращают сотрудничество с Китаем. США объявили о новых ограничениях, запрещающих экспорт американского оборудования для производства чипов в Китай.

Курсор сообщал, что Израиль занимает первое место по цифровому качеству жизни. Обнародован четвертый ежегодный отчет SurfShark Индекс цифрового качества жизни (DQL).

Напомним, что израильский Технион лидирует в области искусственного интеллекта в Европе. Эксперты Международного рейтинга CSRankings провели исследования и объявили Израильский технологический институт Технион университетом номер один в Европе в области искусственного интеллекта.

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