Интриги не будет: новый премьер-министр Великобритании уже известен

Риши Сунак возглавит страну, и теперь перед ним стоит сложная задача стабилизировать партию и государство в период экономических и политических потрясений.

Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании. Он выиграл гонку за пост лидера Консервативной партии и станет следующим премьер-министром Великобритании — третьим в этом году.

Риши Сунак — сторонник Израиля, выступает за перенос посольства в столицу Израиля — Иерусалим, и имеет врожденную непереносимость к антисемитизму и ненавистникам Израиля.

Бывший глава казначейства теперь возглавит страну, и перед ним стоит задача стабилизировать партию и государство в период экономических и политических потрясений.

Его единственный соперник, Пенни Мордаунт, уступила и сняла свою кандидатуру.

Как лидер правящей партии, он сменит на посту премьер-министра Лиз Трасс, которая ушла с поста на прошлой неделе после 45 бурных дней пребывания на посту.

Курсор ранее писал, что Риши Сунак объявил о выдвижении на пост премьера Британии: кто он.

Также мы информировали, что принесет Израилю назначение Риши Сунака премьер-министром Великобритании. Израиль не заинтересован, чтобы его изображали вмешивающимся в британскую политику, однако назначение Риши Сунака по многим причинам выгодно израильтянам.

Напомним, Курсор писал о том, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, ушедшая в отставку после 45 дней пребывания на посту, успела поручить МИДу изучить возможность переноса британского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.