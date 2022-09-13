Иран арестовал подозреваемых в убийстве высокопоставленного командира КСИР

В Иране утверждают, что было задержано нескольких подозреваемых в причастности к убийству полковника Корпуса стражей исламской революции Хасана Сайяда Ходаи.

Ответственность за убийство офицера гвардии Иран возложил на Израиль.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Напомним, что в мае этого года в Тегеране вооруженный преступник, сидевший на заднем сиденье мотоцикла, убил Ходаи, когда тот сидел в авто вблизи своего дома. Это стало самым громким убийством в Иране после убийства в ноябре 2020 года ведущего ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, в котором также обвинили Израиль.

На похоронах полковника тысячи иранцев «ударяли» кулаками по воздуху скандировали «Смерть Израилю». Скорбящие выкрикивали антиамериканские и антиизраильские лозунги, пока похоронная процессия змеилась по главному тегеранскому кладбищу.

На фоне убийства офицера КСИР Беннет заявил, что любой, кто «финансирует, вооружает или отправляет террористов», понесет тяжелую цену. Есть версия, что Ходаи был участников подготовки террористических атак за рубежом, в том числе против израильтян.

«В течение многих лет иранский режим использовал террор против Израиля и региона через своих эмиссаров, но глава спрута – сам Иран – по каким-то причинам пользовался иммунитетом. Как мы уже говорили, эра иммунитета для иранского режима закончилась», – заявил Беннет, находившийся на должности премьер-министра в тот период.

Ранее стало известно о реакции Ирана на военные столкновения между соседними государствами Арменией и Азербайджаном.

Также «Курсор» сообщал о комментарии Блинкена касаемо того, когда будет подписано ядерное соглашение с Ираном.

Помимо этого, Ганц рассказал о военных объектах, создаваемых Тегераном на Ближнем Востоке. По его словам, Иран строит индустрию террора.