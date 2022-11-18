Запуск ракеты Северной Кореей: США срочно созывает саммит союзников

Северная Корея снова произвела запуск баллистической ракеты.

Об этом заявило японское управление безопасности на море.

В связи с этим вице-президент США Камала Харрис созывает мировых лидеров в Бангкоке для регионального саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Официальный представитель Белого дома озвучил цели встречи — обсудить запуск ракеты Северной Кореей и ответные меры союзников.

В пятницу Северная Корея запустила предполагаемую межконтинентальную баллистическую ракету, которая приземлилась всего в 200 километрах (130 миль) от Японии. Камилла Харрис срочно объявила о встрече глав государств Австралии, Японии, Южной Кореи, Канады и Новой Зеландии.

Ранее Курсор писал об угрозе вооруженного столкновения: Южная Корея подняла в небо 80 истребителей. Военно-воздушный флот Южной Кореи поднят в небо по тревоге из-за угрозы пересечения северокорейскими самолетами линии разграничения.

Также наш сайт сообщал, что КНДР угрожает применить ядерное оружие из-за учений США и Южной Кореи — СМИ. По словам высшего партийного руководства Северной Кореи, если Вашингтон и Сеул попытаются применить вооруженные силы, КНДР «без всякого страха» выполнит свою стратегическую миссию.

Редакция ранее сообщала, что КНДР впервые запустила баллистическую ракету через морскую границу с Южной Кореей. Ракета упала за пределами территориальных вод Южной Кореи, но к югу от Северной границы (NLL), спорной межкорейской морской границы.