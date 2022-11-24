В США назвали самое мощное стратегическое оружие в мире

Американские специалисты заявили, что ракета дальностью 15 тысяч километров является «самым мощным стратегическим оружием в мире, способным нанести удар вглубь территории Соединенных Штатов».

Северокорейская ракета «Хвасон-17» вызывает беспокойство у сотрудников службы безопасности США.

Представители западной разведки подсчитали, что ядерные атаки Пхеньяна будут представлять опасность для 38% населения США.

Напряженность в отношениях между США и Северной Кореей резко возросла в последнее время после того, как Ким Чен Ын пригрозил применить ядерное оружие в ответ на любую угрозу его стране.

Такие заявления прозвучали после того, как Вашингтон сообщил, что Северная Корея готовится к испытаниям баллистической ракеты Hwasong-17. Эти ракеты представляют серьезную опасность безопасности США.

Ракета имеет дальность действия 15 000 километров и, по информации американских специалистов, является «самым мощным стратегическим оружием в мире, способным нанести удар вглубь территории Соединенных Штатов».

Пока испытания не увенчались успехом, но процесс разработки ракеты все еще не завершен.

«Накопление арсенала ракет и ядерных средств Северной Кореей в будущем станут реальной угрозой», — заявили в США.

Ранее Курсор писал про запуск ракеты Северной Кореей: США срочно созывает саммит союзников.

Также наш сайт информировал, что озвучены новые детали о должности в Госдепартаменте США, ориентированной исключительно на палестинцев. Президент США Джо Байден назначил высокопоставленного чиновника Госдепартамента на новую должность, отвечающую за взаимодействие с палестинцами.