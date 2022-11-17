Иран и Венгрия объявили о начале сотрудничества

Министр иностранных дел Венгрии Петера Сийярто заявил, что его страна договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества в области экономики.

Об этом он сообщил в Facebook.

Глава МИД утверждает, что Венгрия желает, чтобы Иран вернулся в систему международного сотрудничества, а также якобы нормализации ситуации на Ближнем Востоке. В рамках этого Венгрию уже посетил министр экономики Ирана Эхсан Хандузи, который планирует провести заседание общего экономического комитета.

«В мире много проблем, в последние дни мы видели, как легко конфликты могут стать неуправляемыми. Угрозу глобальной безопасности можно снизить, положив конец как можно большему количеству конфликтов. Если бы нам удалось реинтегрировать Иран в систему международного сотрудничества, мы смогли бы сделать большой шаг вперед для стабильности всей ситуации на Ближнем Востоке», – написал Сийярто.

По словам министра, разумно начинать нормализацию ситуации с экономического сотрудничества.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что у Израиля и западных спецслужб есть план касаемо разделения, разрушения и распада Ирана, а также начала гражданской войны в стране.

Ранее «Курсор» сообщал, что МАГАТЭ приняло резолюцию, предписывающую Ирану сотрудничество с расследованием.

Помимо этого, Венгрия жестко ответила *путину на заявление о территориальных претензиях к Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!