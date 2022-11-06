Венгрия жестко ответила путину на заявление о территориальных претензиях к Украине

В Министерстве иностранных дел Венгрии призвали президента российской федерации владимира путина* к прекращению огня вместо заявлений, углубляющих конфликт.

Об этом сообщает Европейская правда.

«Мы не считаем правильными заявления, углубляющие военный конфликт. Вместо подобных заявлений необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры», — заявили в Будапеште в ответ на заявление путина о том, что Польша, Румыния и Венгрия также могут иметь территориальные претензии к Украине.

Руководство других упомянутых стран также быстро отреагировало на это заявление: Румыния дала понять, что у нее нет никаких претензий, а Польша обвинила путина в распространении дезинформации.

Как сообщал Курсор, 15 сентября большинство депутатов Европарламента проголосовали за то, чтобы считать Венгрию, поддерживающую тесные связи с россией, «гибридным режимом избирательной автократии с серьезным нарушением демократических принципов».

Однако голосование Европарламента было в значительной степени символическим и не изменит курса принятия решений ЕС, требующего единодушия всех 27 государств-членов (включая Венгрию) для принятия важных для Евросоюза вопросов. Таких, например, как санкции против россии за развязывание агрессивной захватнической войны против Украины.

Также Курсор информировал о том, что Венгрия выдала разрешение, которое позволит российской государственной компании «росатом» построить два новых ядерных реактора.

Курсор также писал о том, что, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нужно изменить стратегию, чтобы настал мир и прекратилась война.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!