МАГАТЭ приняло резолюцию, предписывающую Ирану сотрудничество с расследованием

Это стало второй резолюцией в 2022 году, направленной против Тегерана.

Совет управляющих 35 стран ООН по надзору за атомной энергетикой в ​​четверг принял резолюцию, которая предписывает Ирану срочно сотрудничество агентством в расследовании следов урана, обнаруженных на трех незаявленных объектах,

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатов, участвовавших в закрытом голосовании.

Это вторая резолюция МАГАТЭ в этом году, направленная против Ирана в связи с расследованием, которое стало препятствием на переговорах о возобновлении ядерной сделки с Ираном 2015 года, поскольку Иран потребовал прекращения расследования. Тегеран возмущают такие резолюции, в силу чего он решил отказаться от встречи с Международным агентством по атомной энергии по выяснению следов урана.

Ранее председатель МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси выразил обеспокоенность после отмены Ираном визита инспекторов организации в Исламскую Республику, который был запланирован в конце ноября. Он надеется на проведение запланированной встречи и подчеркнул, что в ее рамках нужно эффективно прояснить ситуацию и решить возникшие проблемы.

«Курсор» сообщал, что Иран угрожает Израилю новой баллистической ракетой, которая долетает до Тель-Авива за «400 секунд».

Помимо этого министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что у Израиля и западных спецслужб есть план касаемо разделения, разрушения и распада Ирана, а также начала гражданской войны в стране.