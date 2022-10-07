Иран открестился от поставок любого вооружения россии

По словам главы иранского МИДа, Тегеран считает, что «решение этого кризиса является политическим», а предоставление какой-либо вооруженной поддержки сторонам откладывает шанс на мир.

Тегеран не предоставил россии* никакого оружия для использования в войне против Украины, подтвердив необходимость политического решения конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян, сообщает Tasnim News Agency.

«Несмотря на то, что некоторые страны оказывали военную поддержку Украине, мы никогда не отправляли и никогда не отправим в россию какое-либо оружие для использования в войне против Украины, поскольку мы считаем, что решение этого кризиса является политическим. Предоставление какой-либо вооруженной поддержки обеим сторонам откладывает шанс на мир», — сказал дипломат.

Комментируя события внутри Ирана, Амирабдоллахян отметил, что Тегеран придает «большое значение правам женщин».

В настоящее время женщины играют весьма эффективную роль в различных секторах, таких как наука, медицина, образование, административный сектор и технологии. … Мы считаем законным правом людей выдвигать свои мирные требования и всегда обращали на них внимание и реагировали на них», — добавил глава МИДа Ирана.

При этом, по сего словам, «некоторые участники беспорядков, направленные из-за рубежа и спровоцированные иностранными телеканалами, уничтожили государственное имущество и напали на людей и полицию с применением огнестрельного и холодного оружия — меры, неприемлемые нигде в мире».

Как сообщал Курсор, на днях в Иране официально заявили, что не снабжали россию беспилотниками для использования в Украине.

По словам спикера МИДа Ирана Насера Канаани, Тегеран считает опубликованную информацию о доставке иранских дронов в рф для использования в украинском конфликте необоснованной.

Также Курсор информировал о том, что 5 октября армия россии с помощью иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136 посреди ночи атаковала город Белая Церковь в Киевской области.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!