Британская разведка подвела итоги полгода войны в Украине: какие выводы озвучены

В Великобритании заявили, что россия* еще в апреле поняла о том, что их планы по молниеносному захвату Украины провалились.

За полгода полномасштабного вторжения России в Украину оккупантам не удалось достичь поставленных целей. Еще в апреле в кремле приняли решение о возвращении к более скромным целям, находящимся на востоке и юге Украины, потому что идея захвата всей страны провалилась.

Об этом сообщает в разведслужба Великобритании.

В сообщении говорится, что 24 августа, исполняется 31 годовщина Независимости Украины. С 204 года президент рф владимир путин «пытался применить сочетание силы и дипломатии принуждения, чтобы усилить и упрочить влияние рф в Украине и вмешиваться в ее суверенные дела».

В разведке отмечают, что изначальные главные цели россии — свержение правительства Украины и оккупация большей части страны. Но несколько месяцев назад россии пришлось отказаться от своих планов.

«В апреле российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины. Наступление на Донбассе достигает минимального прогресса, и рф ожидает большую контратаку Украины. В оперативном российском плане испытывает нехватку боеприпасов, техники и персонала», — говорится в заявлении разведки.

Эксперты отметили, что на сегодняшний день российское наступление на Донбассе достигает минимального прогресса, а россияне деморализованы и несут огромные потери. Кроме этого, в россии наблюдается тяжелый экономический спад.

«Ее дипломатическая власть была уменьшена, а ее долгосрочная экономическая перспектива мрачная. Через шесть месяцев война россии оказалась дорогой и стратегически вредной», — заявили британские эксперты.

Курсор писал ранее, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель, ведь его построили незаконно и теперь это основной пути снабжения вражеской армии.

Кроме этого, в Сети показали, как Киевская область возрождается после зверств оккупантов.

Кроме этого, гендиректор Baykar рассказал, почему поддерживает Украину в войне. Турецкая компания Baykar, которая славится ударными беспилотниками Bayraktar TB2, поддерживает Украину в войне с рф и несколько БПЛА отдала ВСУ бесплатно.

Эксперт назвал города Украины, которые 24 августа будут в наибольшей опасности. 24 августа в Украине отмечается День Независимости и рф, в связи с праздником, может усилить обстрелы в некоторых городах.

Наша редакция писала, что Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют смысл. Зеленский отметил, что проинформировал международных партнеров о том, что может сделать рф на этой неделе.

Курсор сообщал, что, по мнению экспертов рассказали, что армия российской федерации* теряет эффективность, как и ее техника.

Напомним, что на фоне приближения Дня независимости Украины военный эксперт сообщил, что украинская сторона готовит россии «сюрприз».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!