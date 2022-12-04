Иран попал в порочный круг из-за протестов и вооружения россии — спецпредставитель США

По словам Роба Мэлли, сейчас Вашингтон сосредоточен на протестах и поддержке Тегераном российской агрессии в Украине, а не на ядерных переговорах.

Иранское руководство замкнулось в «порочном круге», который отрезал его от собственного народа и международного сообщества.

Об этом на конференции в Риме заявил спецпредставитель США по Ирану Роб Мэлли, информирует The Guardian.

По его словам, Вашингтон сейчас больше сосредоточен на решении Тегерана вооружить россию* для поддержки ее агрессии в Украине и репрессиях против протестующих внутри страны, чем на переговорах о возрождении ядерной сделки.

«Чем больше Иран задействует репрессии, тем больше будет санкций; чем больше санкций, тем больше Иран чувствует себя изолированным. … Чем более изолированными они себя чувствуют, тем больше обращаются к россии; чем больше они будут обращаться к россии, тем больше будет санкций, чем сильнее будет ухудшаться климат, тем меньше вероятность того, что будет ядерная дипломатия», — сказал Мэлли.

Как сообщал Курсор, Иран в субботу, 3 декабря, начал строительство новой атомной электростанции на юго-западе страны. Она будет расположена в богатой нефтью провинции Хузестан Ирана, недалеко от его западной границы с Ираком.

Также Курсор информировал о том, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.

Ранее Курсор писал, что Израиль готовится к возмездию Ирана за ликвидацию высокопоставленного офицера КСИР. На прошлой неделе Иран обвинил Израиль в гибели офицера КСИР в Сирии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!