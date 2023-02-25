Иран поставил россии не только «Shahed 136» — Politico

Иран официально заявляет, что не признает оккупированные украинские территории российскими. Но вести торговлю с рф продолжает.

В том числе, Иран продолжает обсуждать возможность предоставления рф* разного рода вооружения. Но сейчас для Украины важно понять, что уже было поставлено россии, чтобы спрогнозировать дальнейшие действия армии оккупантов.

И в США есть некоторые данные на этот счет, сообщает Politico.

В сообщении, поступившем из США, указывается на возможность того, что россия могла получить значительно большую военную поддержку со стороны Ирана в рамках конфликта с Украиной. В дополнение к поставке дронов-камикадзе, было упомянуто, что были отправлены и другие виды вооружения.

Уточняется, что Иран продолжает оказывать помощь российской федерации, включая передачу артиллерийских и танковых боеприпасов в ноябре 2022 года. Сейчас россия намерена укрепить свою сотрудничество с Ираном с целью получения большего количества военной техники. В ответ на полученную помощь, россия может передать истребители.

Ранее «Курсор» информировал, что российская федерация увеличивает военное сотрудничество с Ираном и КНДР. По словам Джона Кирби, это «сделает ситуацию на Ближнем Востоке еще более тяжелой для наших партнеров и друзей».

Напоминаем, что армия российской федерации начала использовать бронемашины-камикадзе в Украине. На фронте в Украине россия начала применять против украинских военных самодельные бронемашины-камикадзе, загруженные взрывчаткой.

Важно отметить, что россия обвинила Киев в подготовке инсценировки ядерного инцидента. Сообщается, что россия заявила, что Украина планировала инсценировать ядерный инцидент на своей территории, чтобы возложить вину на Москву перед заседанием ООН, не предоставив доказательств обвинения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!