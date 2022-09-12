Иран разработал боевые беспилотники для ударов по Тель-Авиву и Хайфе

Сегодня Иран объявил, что разработал новую модель беспилотного летательного аппарата большой дальности, способного наносить удары по израильским городам.

Согласно сообщению иранского Mehr News со ссылкой на высокопоставленного иранского военного чиновника, новые дроны-самоубийцы Arash-2 — модернизация старых беспилотников Arash-1 — имеют увеличенный радиус действия, что позволяет им достигать целей в Израиле.

В статье цитируется бригадный генерал Киомарс Хейдари, который заявил, что новые беспилотники «предназначены для поражения израильского Тель-Авива и Хайфы».

«Мы специально разработали этот дрон для Хайфы и Тель-Авива. Это уникальный беспилотник, который был разработан для этой задачи», — сказал Хейдари, пообещав, что Иран «раскроет возможности этого беспилотника в будущих учениях».

Объявление прозвучало на фоне сообщений о том, что ядерные переговоры в Вене зашли в тупик.

В воскресенье израильский чиновник сообщил журналистам, что США не будут настаивать на завершении ядерных переговоров с Ираном до тех пор, пока не пройдут промежуточные выборы в ноябре этого года.

«На данный момент кажется, что соглашение не будет подписано, по крайней мере, до промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат в ноябре. Нам в очередной раз удалось повлиять на американцев, чтобы они не шли на дополнительные уступки Ирану», — сказал чиновник.

Ранее заместитель госсекретаря США Венди Шерман — решительный сторонник ядерной сделки — заявила в закрытых беседах, что переговоры в Вене не близки к прорыву.

Ранее Курсор писал, что командир КСИР заявил, что Израиль является «главной угрозой безопасности Ирана». Командир иранского Корпуса стражей исламской революции Голам Али Рашид заявил, что Израиль больше всего угрожает нацбезопасности Ирана.

Наша редакция сообщала, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал ООН продолжить расследование в отношении Ирана. Он этот сделал после того, как иранский президент выступил с угрозами в адрес израильской стороны.