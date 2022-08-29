Президент Ирана выступил с угрозами в адрес Израиля

Президент Ирана заявил, что соглашение не будет достигнуто, если инспекторы продолжат расследование незаявленных объектов, и предостерегает Израиль от реализации угрозы уничтожить ядерную программу Тегерана

Сегодня, 29 августа, президент Ирана Ибрагим Раиси предупредил, что любая дорожная карта по восстановлению нарушенной ядерной сделки Тегерана с мировыми державами должна предусматривать прекращение международными инспекторами своих исследований искусственных частиц урана, обнаруженных на незаявленных объектах в стране.

Об этом сообщает The Times of Israel.

На редкой пресс-конференции, посвященной его первому году пребывания в должности, Раиси также выступил с угрозами в адрес Израиля и попытался звучать оптимистично, поскольку экономика Ирана и иранская валюта рухнули под тяжестью международных санкций.

Раиси сказал, что, если Израиль решит выполнить свои угрозы уничтожить ядерную программу Ирана, то он «увидит, останется ли что-нибудь от сионистского режима или нет».

Несмотря на международное внимание к сделке, поскольку переговоры в Вене висят на волоске, Раиси потребовалось более часа, прежде чем он полностью признал продолжающиеся переговоры.

В последние недели Тегеран и Вашингтон обменялись письменными ответами по тонкостям дорожной карты, предусматривающей отмену санкций против Ирана в обмен на ограничение Ираном его быстро развивающейся ядерной программы.

Премьер-министр Яир Лапид резко раскритиковал возникающую сделку, заявив, что участники переговоров позволяют Тегерану манипулировать ходом переговоров.

МАГАТЭ в течение многих лет добивалось от Ирана ответов на вопросы о техногенных частицах урана, обнаруженных на незаявленных объектах. Спецслужбы США, западных стран и МАГАТЭ заявили, что Иран осуществлял организованную программу создания ядерного оружия до 2003 года. Иран долгое время отрицал, что когда-либо стремился к ядерному оружию.

Как участник Договора о нераспространении ядерного оружия, Иран обязан объяснить наличие радиоактивных следов и предоставить гарантии того, что они не используются в рамках программы создания ядерного оружия. В июне Совет управляющих МАГАТЭ подверг Иран критике за то, что он не ответил на вопросы об объектах к удовлетворению инспекторов.

Раиси упомянул следы, назвав их вопросом «защиты», используя язык МАГАТЭ.

«Без решения вопросов безопасности говорить о соглашении не имеет смысла», — сказал Раиси.

По последним публичным подсчетам МАГАТЭ, в Иране имеется около 3 800 кг обогащенного урана. Экспертов по непрофилированию больше беспокоит тот факт, что сейчас Иран обогащает уран до чистоты 60% — уровня, которого он никогда не достигал раньше, это короткий технический шаг от 90%. Эти эксперты предупреждают, что у Ирана достаточно 60% урана для переработки в топливо как минимум для одной ядерной бомбы.

СМИ: ядерное соглашение с Ираном будет состоять из 4-х этапов и вступит в силу через 165 дней. Журналисты получили информацию о подробностях приближающейся ядерной сделки с Ираном. По их информации, Тегеран и мировые государства уже ведут финальные переговоры.

Ранее Курсор сообщал, что разведка заявила о необходимости готовиться к военной конфронтации с Ираном. Высокопоставленные чиновники разведки, вышедшие в отставку, выступили с предупреждением о последствиях ядерного соглашения. «США не смогут помешать Ирану получить ядерную бомбу», — заявили они.

Курсор также писал, что нужен план нападения на Иран: о чем говорил Ганц с помощником Байдена.

Напомним, что ядерная сделка все ближе: Иран отменил свой ультиматум.