Иран угрожает Европейскому Союзу

Иран предупредил Европейский союз, что примет меры, если Европа включит Корпус стражей исламской революции (КСИР) в черный список как террористическую организацию.

Об этом сообщает AFP.

«Парламент работает над тем, чтобы включить части армий европейских стран в список террористов Исламской Республики», — сказал министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахян в Twitter.

В прошлую среду Европейский парламент призвал ЕС включить КСИР в список террористических организаций, обвинив их в репрессиях против протестующих и поставках БПЛА в россию*. 598 депутатов проголосовали «за», 9 депутатов голосовлаи против и 31 депутат воздержался. При этом, голосование не имеет обязательной силы, но главы МИД Евросоюза обсуждают ужесточение санкций в отношении Ирана.

Накануне Амир-Абдоллахян и начальник гвардии генерал-майор Хоссейн Салами участвовали в закрытом заседании парламента, на котором обсуждалось решение Европарламента.

«Европейский парламент выстрелил себе в ногу», — заявил высокопоставленный иранский дипломат и добавил, что ответ будет «взаимным».

«Если европейцы совершат ошибку, они должны принять последствия. Европейский союз думает, что такими заявлениями он может потрясти эту огромную армию. Мы никогда не беспокоимся о таких угрозах и даже не реагируем на них, потому что, насколько наши враги дают нам возможность действовать, мы действуем сильнее», — сказал Салами.

США уже включили КСИР и его иностранное подразделение «Аль-Кудс» в свой список «иностранных террористических организаций».

Ранее Курсор писал, что Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. В Тегеране дали ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Курсор также сообщал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Напомним, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!