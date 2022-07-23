Иран заплатил 35 тыс долларов агентам за убийства израильтян в Стамбуле — СМИ

Согласно ежедневной газете Sabah, которая близка к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, иранским агентам было поручено убить трех израильских туристов, остановившихся в отеле недалеко от площади Таксим в Стамбуле, и за это им должны были заплатить 35 000 долларов.

На видео, опубликованном Sabah, мужчина фотографирует территорию внутри отеля.

צילמו את החדר של התיירות מישראל ותכננו לרצוח אותן תמורת 35 אלף דולר | תיעוד — כך הכינו האיראנים את ההתנקשות בטורקיה@ShaharAl2 @Yoav__Zehavi pic.twitter.com/cIRoGVedMo — כאן חדשות (@kann_news) July 23, 2022

По данным газеты, четверо членов ячейки были арестованы 17 июня, в «последнюю минуту».

Местные СМИ сообщили, что турецкие силы безопасности предотвратили очередную попытку иранских агентов 14 июля. Сообщения поступили через месяц после того, как израильские официальные лица призвали всех граждан немедленно покинуть Стамбул и пересмотреть несущественные поездки в другие части Турции, предупредив, что иранские агенты готовы похитить или убить израильтян там, поскольку Тегеран стремится отомстить за убийства членов КСИР.

Напряженность между Израилем и Ираном усилилась в последние месяцы после убийства иранского офицера в Тегеране, авиаударов по связанным с Ираном целям в Сирии, угрожающей риторики со стороны иранских лидеров и растущих нарушений Ираном ядерных соглашений.

В прошлом месяце разведывательному агентству Моссад и его местным коллегам удалось предотвратить как минимум три иранских нападения на израильских гражданских лиц в Стамбуле. Сотрудник службы безопасности сказал, что разведка Моссада привела турецкие власти к 10 членам иранской ячейки, которые якобы планировали похитить и убить бывшего посла Израиля в Турции и его жену. По словам чиновника, Моссаду также удалось помешать двум другим заговорам против израильтян в Стамбуле, когда туристы покинули страну в «последнюю возможную секунду».

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сказал, что заявления Израиля о том, что Тегеран нацелился на израильтян в Турции, «необоснованны» и являются частью «заранее разработанного сценария разрушения отношений между двумя мусульманскими странами».

Иран и Израиль были вовлечены в многолетнюю теневую войну, но напряженность усилилась после ряда громких инцидентов, в которых Тегеран обвинил Израиль.

Иран заявил, что Израиль несет ответственность за убийство полковника Революционной гвардии Хасана Сайяда Ходаи в его доме в Тегеране 22 мая. Убийство Ходаи стало самым громким убийством в Иране после убийства в ноябре 2020 года ведущего ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Ранее Курсор писал, что Моссад похитил и допросил высокопоставленного офицера КСИР. Иранский офицер сказал во время допроса, что сожалеет о том, что работает в КСИР. Он занимается передачей террористам Хизбаллы различных вооружений.

Кроме этого, в Турции рассказали, кто руководил иранскими террористами в Стамбуле. По информации турецких спецслужб, террористы уже внимательно осмотрели отель, где остановились израильтяне, намеченные для ликвидации, и сделали фотографии внутри отеля для подготовки к операции.

Попытка похищения израильского дипломата в Турции: новые подробности. СМИ Турции раскрыли имя израильского чиновника, которого пытались похитить иранские агенты.

Курсор писал, что в Турции предотвратили попытку похищения бывшего посла Израиля. Согласно информации, Иран направил в страну агентов под видом бизнесменов, туристов и студентов для убийства израильтян в отместку за убийство революционного гвардейца Хасана Саида Ходаяри и другие действия, приписываемые Израилю Исламской Республикой.

Наша редакция информировала, что Моссад сорвал заговоры иранских террористов в Турции.