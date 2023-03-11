Иран завершил соглашение о покупке истребителей Су-35 у россии

Попавшие под санкции военно-воздушные силы Ирана имеют устаревший парк самолетов и пытаются приобрести запасные части, чтобы поддерживать их.

Иран завершил соглашение о покупке истребителей Су-35 у россии*. Это произошло на фоне углубления оборонного сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Отмечается, что попавшие под санкции военно-воздушные силы Ирана имеют устаревший парк самолетов и пытаются приобрести запасные части, чтобы поддерживать их.

Тегеран в заявлении в ООН заявил, что после ирано-иракской войны 1980-1988 годов они начали обращаться к другим странам с просьбой приобрести истребители для пополнения своего авиапарка. После этого Иран сообщил, что «рф объявила, что готова их продать» после окончания в октябре 2020 года срока действия ограничений на приобретение Ираном обычных вооружений в соответствии с резолюцией ООН. Речь идет об истребителях Су-35.

За последний год Иран наладил прочные связи с рф в разных сферах, в том числе и в военной. Эта информация появилась на фоне заявлений Украины о поставках россии беспилотников из Ирана, которые оккупанты используют для войны.

США выразили обеспокоенность по поводу роста военного сотрудничества между Ираном и рф. Спикер Пентагона Джон Кирби ранее сообщал, что москва, вероятно, продаст истребители Су-35.

По его словам, иранские пилоты учились в россии управлять военными самолетами, и что Тегеран может получить эти истребители в течение 2023 года, что «значительно усилит военно-воздушные силы Ирана по сравнению с его соседями в регионе».

Как сообщал Курсор, в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Отмечается, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!