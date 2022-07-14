Иран заявил, что арестовал членов курдской террористической сети

Арестованные планировали различные действия «от разрушений, взрывов и нападений на жизненно важные и экономические центры и объекты страны, до создания блокпостов и вымогательства».

Министерство разведки Ирана сообщает, что его сотрудники арестовали 10 членов «террористической сети» на северо-западе страны, связанной с сепаратистскими группировками, базирующимися в иракском Курдистане.

«Все 10 членов этой сети, которые проникли в страну через приграничные районы провинции Западный Азербайджан и поддерживались террористами-сепаратистами из иракского Курдистана, были арестованы», — говорится в сообщении министерства.

Оно утверждает, что арестованные планировали различные действия «от разрушений, взрывов и нападений на жизненно важные и экономические центры и объекты страны, до создания блокпостов и вымогательства».

Также были изъяты средства связи, оружие и боеприпасы, добавляет министерство.

Ранее Курсор писал, что Иран арестовал генерала КСИР, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Генерал Али Насири был арестован через два месяца после того, как несколько десятков сотрудников программы противоракетной обороны министерства обороны Ирана были арестованы за утечку секретной военной информации.

Курсор также сообщал, что иранцам, состоявшим в КСИР, разрешили въезжать в США. Бывшим военнослужащим КСИР будет разрешен въезд в США, если они «не представляют опасности для безопасности США».