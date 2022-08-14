Исследователи назвали самый короткий день в истории Земли

Специалисты Международной службы вращения Земли зафиксировали самый короткий день на планете, он оказался на 1,59 миллисекунды меньше положенных 24 часов.

Ученые Британской национальной физической лаборатории заявили, что наша планета стала вращаться быстрее, и недавно они зафиксировали самый короткий день на Земле с момента отслеживания продолжительности суток с помощью атомных часов.

Об этом сообщает издание Timeanddate.

Речь идет о 29 июне 2022 года, когда Земля совершила оборот вокруг оси на 1,59 миллисекунды быстрее 24 часов. Это никак не отразилось на человеке, но могло внести изменения в работу спутников и навигационных систем. Ученые говорят, что из атомных часов придется убрать секунду, но сделают они это в 2029-2030 году.

Согласно данным, в последние годы скорость нашей планеты продолжает увеличиваться, и ей нужно меньше времени для завершения полного оборота. То есть длительность суток сокращается. Ученые говорят, что это может быть связано с чандлеровским колебанием полюсов.

«Курсор» писал ранее, что ученые проанализировали изменения климата, вызванные хозяйственной деятельностью человека, и пришли к заключению, что нас ожидает массовое, шестое по счету, вымирание на Земле.

Еще мы писали, что расстояние между нашей планетой и Солнцем постепенно увеличивается, и американский астроном Брайан ДиДжорджио считает, что это может стать причиной климатических изменений на Земле.