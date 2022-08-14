Исследователи назвали самый короткий день в истории Земли

Ученые Британской национальной физической лаборатории заявили, что наша планета стала вращаться быстрее, и недавно они зафиксировали самый короткий день на Земле с момента отслеживания продолжительности суток с помощью атомных часов.
Об этом сообщает издание Timeanddate.
Речь идет о 29 июне 2022 года, когда Земля совершила оборот вокруг оси на 1,59 миллисекунды быстрее 24 часов. Это никак не отразилось на человеке, но могло внести изменения в работу спутников и навигационных систем. Ученые говорят, что из атомных часов придется убрать секунду, но сделают они это в 2029-2030 году.
Согласно данным, в последние годы скорость нашей планеты продолжает увеличиваться, и ей нужно меньше времени для завершения полного оборота. То есть длительность суток сокращается. Ученые говорят, что это может быть связано с чандлеровским колебанием полюсов.
«Курсор» писал ранее, что ученые проанализировали изменения климата, вызванные хозяйственной деятельностью человека, и пришли к заключению, что нас ожидает массовое, шестое по счету, вымирание на Земле.
Еще мы писали, что расстояние между нашей планетой и Солнцем постепенно увеличивается, и американский астроном Брайан ДиДжорджио считает, что это может стать причиной климатических изменений на Земле.