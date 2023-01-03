Исследователи назвали самый редкий минерал на Земле

На сегодня известен только один кристалл этого минерала.

На Земле представлены разные минералы, но всего два из них являются очень редкими — киавтуит и пейнит, впервые обнаруженные в Мьянме. Об этом пишет издание Live Science. Американский исследователь Джордж Россман уточнил, что все же самым редким был признан в 2015 году киавтуит. На сегодняшний день существует лишь один кристалл этого минерала, он весит 1,6 карата и имеет темно-оранжевый оттенок. Но ученые мало знают о нем. А вот пейнит считается более распространенным и вторым самым редким минералом. Он имеет темно-красный цвет, с включениями розового оттенка, который сейчас увидеть легче, чем раньше. Тем не менее этот минерал все еще считается очень редким, а его химическая структура делает его чем-то вроде научной загадки.

К слову, стоимость пейнита доходит до 60 тысяч долларов за карат. После 2005 года этот минерал стали находить чаще, но все же его количество в мире остается незначительным.

«Курсор» писал ранее, что на склоне горы Шарп Curiosity обнаружил большое количество редкого минерала, особенно на нашей планете. Тридимит, разновидность кварца, образуется очень редко и при высоких температурах, обычно находят в магме.

Еще мы писали, что ученые обнаружили два минерала, которые никогда ранее не встречались на Земле. Их выявили внутри массивного метеорита, который приземлился в Сомали.