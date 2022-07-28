Ученые выяснили происхождение редкого минерала на Марсе

В 2016 году марсоход Curiosity наткнулся на что-то действительно необычное в кратере Гейла на Марсе.

На склоне горы Шарп Curiosity обнаружил большое количество редкого минерала, особенно на нашей планете. Тридимит, разновидность кварца, образуется очень редко и при высоких температурах, обычно находят в магме.

Исследование опубликовано в Earth and Planetary Science Letters.

Хотя на Марсе имеются обширные свидетельства прошлой активности базальтового вулканизма в некоторых регионах, некогда предположительно заполненный водой кратер Гейла не является одним из этих регионов, что заставляет ученых задуматься о том, как этот минерал оказался там.

Команда под руководством планетолога Валери Пайре из Аризонского университета разгадала загадку: этот тридимит мог появиться в результате одного взрывного извержения вулкана примерно от 3,0 до 3,7 млрд лет назад.

«Обнаружение тридимита в аргиллите в кратере Гейла — одно из самых удивительных наблюдений, сделанных марсоходом Curiosity за 10 лет изучения Марса. Тридимит обычно ассоциируется с кварцевыми, эксплозивными, эволюционировавшими вулканическими системами на Земле, но мы нашли его на дне древнего озера на Марсе, где большинство вулканов очень примитивны», — сказала марсианский геолог Кирстен Зибах из Университета Райса.

Так как пока у людей нет возможности добраться до Марса, то ученые использовали два инструмента, чтобы разгадать эту тайну: залежи тридимита, найденные на Земле, и образцы минералов, собранные Curiosity из кратера Гейла и горы Шарп.

Ученые детально изучили каждое задокументированное месторождение тридимита и условия, в которых оно образовалось. Потом они проанализировали данные, собранные Curiosity, о составе давно высохшего осадочного дна озера в кратере Гейла.

П словам ученых, тридимит образуется при температуре выше 870 градусов по Цельсию и превращается в кристобалит, при температуре около 1 470 градусов по Цельсию. Обе эти формы обнаружены в одиночном слое на склоне горы Шарп. Curiosity также обнаружен полевой шпат и опаловый кремнезем.

Соединяя все данные вместе, ученые пришли к выводу, что образование этого редкого минерала связано с магматическим очагом под кратером Гейла, существовавшим миллиарды лет назад.

Ученые отметили, что будущие миссии на Красную планету должны искать доказательства других случаев этого развитого вулканизма и присутствия этого редкого минерала.

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