Исследователи обнаружили новые функции «древнего мозга»

Ученые из исследовательского кампуса Джанелия Медицинского института Говарда Хьюза обнаружили, что задний мозг — эволюционно законсервированная или «древняя» область в задней части мозга — помогает животным вычислять свое местоположение и использовать эту информацию, чтобы понять, куда им нужно двигаться дальше.

Новое исследование, которое недавно было опубликовано в журнале Cell, раскрывает новые функции частей «древнего мозга», результаты, которые могут быть применимы к другим позвоночным.

Чтобы выяснить, как животные понимают свое положение в окружающей среде, исследователи во главе с Эн Янгом, постдоком из лаборатории Аренса, поместили крошечных полупрозрачных рыбок данио длиной всего полсантиметра в среду виртуальной реальности, которая имитирует водные течения. Когда течение неожиданно меняется, рыба сначала сбивается с курса; однако они могут исправить это движение и вернуться к тому, с чего начали.

Пока рыбка данио плавает в среде виртуальной реальности, ученые используют технику визуализации всего мозга, разработанную в Джанелии, чтобы измерить, что происходит в мозгу рыбы. Этот метод позволяет ученым исследовать весь мозг, чтобы увидеть, какие цепи активируются во время поведения, корректирующего курс, и выделить отдельные задействованные компоненты.

Ученые ожидали увидеть активацию в переднем мозге — там, где расположен гиппокамп, содержащий «когнитивную карту» окружающей среды животного. К своему удивлению, они увидели активацию в нескольких областях продолговатого мозга, где информация о местонахождении животного передавалась от недавно идентифицированной цепи через структуру заднего мозга, называемую нижней оливой, к двигательным цепям в мозжечке, которые позволяют рыбе двигаться. Когда эти пути были заблокированы, рыба не могла вернуться в исходное место.

Эти данные свидетельствуют о том, что области ствола мозга помнят исходное местоположение рыбки данио и генерируют сигнал ошибки на основе ее текущего и прошлого местоположения. Эта информация передается в мозжечок, позволяя рыбе вернуться в исходную точку. Это исследование раскрывает новую функцию нижней оливы и мозжечка, которые, как известно, участвуют в таких действиях, как дотягивание и передвижение, но не в этом типе навигации.

Ученые говорят, что эта сеть заднего мозга также может быть основой других навигационных навыков, например, когда рыба плывет в определенное место в поисках убежища.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека. В человеческом организме находится «второй мозг», который располагается в кишечнике, и австралийские ученые смогли понять принцип его работы.

Кроме этого, ученые выяснили, что у мужчин после рождения ребенка уменьшается мозг. Международная группа экспертов провела исследование и установила, что первый опыт родительства приводит у мужчин к уменьшению их мозга. Это позитивно влияет на коммуникацию родители и ребенка.

Напомним, что ученые опровергли популярный миф о человеческом мозге.