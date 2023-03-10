Исторический третий срок: в Китае переизбрали главу государства

Всекитайское собрание народных представителей в пятницу, 10 марта, переизбрало 69-летнего Си Цзиньпина на должность главы КНР на третий пятилетний срок. В поддержку кандидатуры Си проголосовали все 2952 депутата.

Об этом пишет DW.

Издание отмечает, что это стало возможным после того, как в 2018 году в конституцию страны внесли поправки, позволяющие главе государства занимать этот пост неограниченное количество раз. До этого главы КНР могли выполнять свои обязанности всего два срока подряд.

«Это избрание делает Си Цзиньпина самым продолжительным руководителем коммунистического Китая. Начало этого беспрецедентного третьего срока приходится на время, когда вторая по величине экономика мира сталкивается с серьезными препятствиями – от падения экономики до снижения уровня рождаемости. … В 2022 году экономика КНР выросла всего на три процента из-за ковидных ограничений и кризиса на рынке недвижимости», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, лидер Китая Си Цзиньпин утверждает, что основная позиция Пекина касаемо войны россии* против Украины – содействие миру и переговорам.

Это заявление он сделал в рамках встречи с белорусским самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Лидер КНР говорит, что Пекин придерживается «последовательной и четкой» позиции в отношении войны.

По словам Си, россии и Украине следует «прекратить политизацию и инструментализацию мировой экономики», а также «действительно делать вещи, которые помогут прекратить огонь и войну и разрешить кризис мирным путем».

«Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отвергнуть весь менталитет времен холодной войны, уважать законные интересы всех стран по безопасности и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности», – добавил он.

Ранее стало известно о новой роли Китая в войне с Украиной.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!