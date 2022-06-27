Историк предупреждает, что из-за путина всему миру грозит голодомор

Снайдер заявил, что сейчас необходимо активнее говорить о войне в Украине, которую развязала россия, потому что все это может спровоцировать глобальный голод уже в ближайшие месяцы.

Об этом историк заявил во время своего выступления на Global Media Forum .

Историк призвал мировое сообщество более активно рассказывать о войне в Украине, учитывая возросшие риски возникновения катастрофы глобального голода, который может произойти из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

Снайдер считает, что блокада портов Украины, уничтожение и кража украинского зерна спровоцируют значительный рост цен на сельскохозяйственную продукцию и усугубят мировой продовольственный кризис. По его словам, первыми жертвами этого кризиса станут наиболее уязвимые слои населения, а именно, граждане стран Африканского Рога и Северной Африки.

Ранее Курсор писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировой голод продлиться столько же, сколько и война россии. Президент Украины, обращаясь к Африканскому союзу, заявил, что россия не стремится разблокировать украинские порты — именно из-за этого мировой голод будет только нарастать.

Кроме этого, в ООН заявили, что миру грозит ад на земле из-за вторжение рф в Украину. Украина ежегодно выращивает достаточно продуктов, чтобы накормить 400 миллионов человек. Она производит 42% мирового подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы. Война в Украине может привести к мировому голоду и стремительному росту цен.

Наша редакция писала, что Украина заявила, что не санкции Запада, а действия россии ведут к продовольственному кризису. Власти рф умышленно разжигают мировой продовольственный кризис, пытаясь с помощью такого шантажа добиться отмены санкций стран Запада и США.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!