Итальянский министр обороны назвал главную цель путина

В Италии заявили, что россия* наносит массированные ракетные удары по Украине, чтобы психологически ослабить украинцев.

По словам министра обороны Италии Гвидо Крозетто, сейчас главная цель российского президента владимира путина — психологически ослабить гражданское население Украины и стран Европейского Союза.

Об этом он заявил в интервью газете Il Foglio.

По словам министра, путин планирует использовать предстоящую зиму для достижения своих целей, поэтому он приказывает наносить целенаправленные ракетные удары по газопроводам и линиям электропередачи.

«Его целью сейчас является также психологическое ослабление гражданского населения. И не только украинского. Он хочет проверить устойчивость европейского общественного мнения, запустив процесс массового бегства из Киева, Одессы, Львова. Когда 7, возможно, даже 10 млн украинцев остались без тепла и света, накануне сезона, когда в тех краях бывает даже 25 градусов мороза, будут сотни тысяч, по меньшей мере, украинских беженцев, которые будут искать убежища в Европе», — сказал Крозетто.

по его словам, недавняя массированная ракетная атака во время саммита G20 была сделана для того, чтобы показать мировому сообществу, что без путина за столом переговоров ничего решаться не будет.

«То, что путин сделал на днях, эти ковровые бомбардировки Украины во время саммита G20 демонстрируют его неспособность к этой войне. путин сейчас безразличен к любому внешнему давлению. Это его линия. Его лично», — отметил министр.

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Курсор сообщал, что популярность главы ЧВК «Вагнер» в рф становится опасной для путина.

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