Стало известно, сколько боеприпасов вывезли из Беларуси в рф

Боеприпасы для вывоза в рф загружали на 20 разных станциях Белорусской железной дороги.

Из Беларуси за последние семь месяцев на территорию рф были вывезены десятки тысяч тонн боеприпасов.

В промежутке времени с марта по сентябрь 2022 года по железной дороге из Беларуси в рф было вывезено 65 089 тонн боеприпасов.

Аналитики, отслеживающие работу железной дороги Беларуси, сообщают, что такое количество боеприпасов может разместиться в 1940 вагонах.

Максимум было вывезено в апреле 2022 года – 22 534 тонны (689 вагонов) в месяц.

Тогда военные рф вывозили свои же снаряды из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей.

Затем последовал небольшой спад, и с июля темпы вывоза снова пошли вверх.

Боеприпасы для вывоза в рф загружали на 20 разных станциях Белорусской железной дороги.

Количество вывезенных боеприпасов по месяцам:

за март 2022 было вывезено 297 тонн (26 вагонов);

за апрель 2022 года было вывезено 22534 тонны (689 вагонов);

за май 2022 было вывезено 8606 тонн (200 вагонов);

за июнь 2022 было вывезено 6033 тонн (162 вагона);

за июль 2022 было вывезено 6750 тонн (175 вагонов);

за август 2022 г. было вывезено 6390 тонн (246 вагонов);

за сентябрь 2022 было вывезено 14479 тонн (442 вагонов).

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