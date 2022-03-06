Из-за торнадо в Айове погибло семь человек, в том числе двое детей

По словам властей, семь человек погибли в субботу, в том числе двое детей, когда торнадо пронесся по центральной части штата Айова, повредив здания и сбив деревья и линии электропередач.

По меньшей мере семь человек погибли и еще несколько получили ранения в результате многочисленных торнадо, пронесшихся по частям центральной и южной Айовы в субботу днем ​​и в субботу вечером и причинив значительный ущерб.

Районы округа Мэдисон, в частности район Винтерсет, штат Айова, больше всего пострадали от торнадо, по словам Национальной метеорологической службы, мог быть таким же сильным, как EF3.

Именно там представители Управления по чрезвычайным ситуациям округа Мэдисон заявили, что по меньшей мере шесть человек погибли, в том числе двое детей в возрасте до пяти лет. Еще четверо получили серьезные ранения, в том числе один с опасными для жизни травмами был доставлен в больницу Де-Мойна.

«Это худшее, что кто-либо видел за довольно долгое время», — заявил на пресс-конференции директор по чрезвычайным ситуациям округа Мэдисон Диоген Айяла. «Это будет иметь влияние на многие годы вперед».

Он добавил, что по меньшей мере от 25 до 30 домов серьезно повреждены. Дальнейшая оценка ущерба будет проведена в светлое время суток в воскресенье, но Регистр Де-Мойна сообщил, что поисково-спасательные бригады завершили работу и никто не пропал без вести.

В субботу вечером губернатор штата Айова Ким Рейнольд издал заявление о стихийном бедствии, чтобы высвободить ресурсы штата для проведения работ по очистке.

«Наши сердца сочувствуют всем, кто пострадал от смертоносных штормов, которые сегодня разразились в нашем штате», — сказал губернатор Рейнольдс. «Кевин и я присоединяемся к Айовцам в молитве за тех, кто погиб, и тех, кто получил ранения. Наши сердца болят в это время, но я знаю, что жители Айовы сделают шаг вперед и соберутся вместе, чтобы помочь в это трудное время — они уже готовы».

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