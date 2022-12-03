Из-за визита Герцога в Бахрейне начались массовые протесты

08:50, Сегодня
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Фото: Pixabay

Демонстранты шли с портретами Герцога, на которых было написано «Вам здесь не рады».

Многие граждане Бахрейна решили выразить свое недовольство предстоящим визитом в их страну президента Израиля Ицхака Герцога, что запланирован уже на это воскресенье, 4 декабря.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Протесты прошли в Манаме, столице страны. Их участники шли с портретами Герцога, на которых было написано на иврите и на арабском «Вам здесь не рады».

«Мы все вместе с нашим мудрым руководством, нашим уважаемым правительством и всеми исламскими народами поддерживаем палестинское дело, но если я сожгу свою страну в знак протеста, это преступление и смешивание карт, и мы все это отвергаем», – пишут в соцсетях жители Бахрейна.

Полицейские пытались пресечь ужесточение протестов.

Отметим, что президент Ицхак Герцог в декабре должен был совершить поездку в Персидский залив для проведения встреч с лидерами Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов. Приехать с государственным визитом Бахрейн, куда его пригласил король Хамад ибн Иса Аль Халиф, лидер страны планировал 4 декабря.

Таким образом Герцог станет первым главой Израиля, который посетил островное государство. Уже в январе президент совершит двухнедельный визит в Абу-Даби и Дубай. Он там проведет встречи с членами местной еврейской общины и высокопоставленными правительственными чиновниками, а также станет главой группы израильских бизнесменов на встрече с представителями Совета экономического развития Бахрейна.

После этого Герцог отправится в ОАЭ ради разговора с правителем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Это будет четвертой встречей двух лидеров, в рамках которой запланировано обсуждение «укрепления отношений между Израилем и ОАЭ, важности мира и расширения двустороннего сотрудничества».

«Курсор» сообщал, что Израиль завершил первый раунд переговоров о зоне свободной торговли с Бахрейном.

Помимо этого работники службы безопасности обеспокоены необычным «бунтом» против Ицхака Герцога.

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