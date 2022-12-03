Из-за визита Герцога в Бахрейне начались массовые протесты

Демонстранты шли с портретами Герцога, на которых было написано «Вам здесь не рады».

Многие граждане Бахрейна решили выразить свое недовольство предстоящим визитом в их страну президента Израиля Ицхака Герцога, что запланирован уже на это воскресенье, 4 декабря.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Протесты прошли в Манаме, столице страны. Их участники шли с портретами Герцога, на которых было написано на иврите и на арабском «Вам здесь не рады».

«Мы все вместе с нашим мудрым руководством, нашим уважаемым правительством и всеми исламскими народами поддерживаем палестинское дело, но если я сожгу свою страну в знак протеста, это преступление и смешивание карт, и мы все это отвергаем», – пишут в соцсетях жители Бахрейна.

Полицейские пытались пресечь ужесточение протестов.

نحن جميعنا مع قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة وجميع الشعوب الإسلامية مناصرين للقضية الفلسطينية، ولكن أن أحرق بلدي احتجاجاً فهذا إجرام وخلط للأوراق ونحن جميعاً نرفضه#البحرين #Bahrain pic.twitter.com/Dik0dPEzeI — بحريني وافتخر (@bahrainitwit) December 2, 2022

Отметим, что президент Ицхак Герцог в декабре должен был совершить поездку в Персидский залив для проведения встреч с лидерами Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов. Приехать с государственным визитом Бахрейн, куда его пригласил король Хамад ибн Иса Аль Халиф, лидер страны планировал 4 декабря.

Таким образом Герцог станет первым главой Израиля, который посетил островное государство. Уже в январе президент совершит двухнедельный визит в Абу-Даби и Дубай. Он там проведет встречи с членами местной еврейской общины и высокопоставленными правительственными чиновниками, а также станет главой группы израильских бизнесменов на встрече с представителями Совета экономического развития Бахрейна.

После этого Герцог отправится в ОАЭ ради разговора с правителем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Это будет четвертой встречей двух лидеров, в рамках которой запланировано обсуждение «укрепления отношений между Израилем и ОАЭ, важности мира и расширения двустороннего сотрудничества».

«Курсор» сообщал, что Израиль завершил первый раунд переговоров о зоне свободной торговли с Бахрейном.

Помимо этого работники службы безопасности обеспокоены необычным «бунтом» против Ицхака Герцога.