В NASA показали, как тренируются космонавты для миссии на Луну

В ходе тренировок в бассейне глубиной 128 м астронавты будут обучаться выполнению операций по добыче образцов лунного реголита с использованием различных инструментов.

В NASA показали фотографии подготовки астронавтов к миссии на Луну. Снимки были опубликованы на странице ведомства в социальной сети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NASA (@nasa)

Стоит отметить, что астронавты тренируются внутри огромного резервуара с водой, который находится в Лаборатории нейтральной плавучести NASA, штат Техас. В нем созданы условия, которые похожи на условия Луны.

Миссия Artemis, к которой и готовятся две фигуры в скафандрах на фото, будет представлять собой первый в истории пилотируемый полет на южный полюс Луны.

Ранее Курсор сообщал, что астрономы обнаружили первую черную дыру, которая передвигается.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что ученые нашли экзопланету, похожую на Землю строением атмосферы.

Еще напомним, что ученые предположили, что умирающие звезды могут порождать новые планеты.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.