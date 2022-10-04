Израиль не будет бойкотировать новое правительство Италии

Израиль не планирует бойкотировать вероятного премьер-министра Италии Джорджию Мелони или ее ультраправую партию «Братья Италии».

«Израиль поздравляет итальянский народ с завершением выборов и надеется на продолжение сотрудничества и дружбы с правительством, которое будет создано, и с итальянским народом. Италия — важный друг Израиля», — говорится в заявлении МИД.

Высокопоставленный дипломатический источник подтвердил, что, хотя имя Мелони не упоминается, заявление министерства иностранных дел означает, что Израиль не будет бойкотировать ее.

«Братья Италии» берут свое начало в Итальянском общественном движении, партии, основанной после Второй мировой войны бывшими членами фашистских партий во главе с Бенито Муссолини. После выборов в Италии возникли вопросы о том, как Иерусалим отреагирует на победу партии.

В Израиле действует политика отказа от сотрудничества с партиями, созданными неонацистами или бывшими нацистами, даже если они входят в состав правительства, даже если они заявляют о своей произраильской позиции, например, с Австрийской партией свободы, когда ее лидер Хайнц-Кристиан Штрахе был министром иностранных дел.

Однако Мелони заявил, что «фашизм ушел в прошлое», и наказала членов партии, восхвалявших бывших фашистских лидеров. Она положительно отозвалась об Израиле, а также о его врагах, таких как «Хизбалла» и Иран.

«Мелони проявила смелость, когда заявила, что нельзя использовать фашистские символы и быть членом ее партии», — заявил на прошлой неделе Риккардо Пасифичи, бывший президент римской еврейской общины и нынешний представитель Европейской еврейской ассоциации в Италии.

Пасифичи также отметил, что Мелони поддержала Эстер Миели, еврейского кандидата в Сенат и бывшего представителя еврейской общины Рима, заявив, что «действия Мелони сильнее слов», когда речь идет об итальянском еврействе.

Новая премьер-министр Италии: что ожидает еврейская община от Джорджи Мелони. В стране может появиться самое правое правительство со времен Второй мировой войны, в которой Италия была самым верным союзником Гитлера в Европе.

Как сообщал Курсор, глава партии «Братья Италии» Джорджа Мелони в прошлом позитивно высказывалась в адрес Ирана, ливанской террористической организации Хизбалла и других союзников сирийского президента Башара Асада.

Напомним, что министр внутренних дел Айелет Шакед опубликовала видеообращение, в котором поздравила ультраправого политика Джорджу Мелони после ее избрания премьер-министром Италии.