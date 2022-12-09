Израиль оказался за пределами топ-50 стран с «сильнейшими» паспортами

Израиль занял 51-е место в рейтинге Global Passport Power Rank 2022.

Об этом сообщается на сайте Passport Index.

Компания ежегодно публикует рейтинг паспортов мира. Основным его критерием является количество стран, которые гражданин того или иного государства может посетить, которые можно посетить без визы или по упрощенному режиму въезда.

В этом году в топ вошли:

ОАЭ (180 стран)

Германия (173 страны)

Швеция (173 страны)

Финляндия (173 страны)

Люксембург (173 страны)

Испания (173 страны)

Франция (173 страны)

Италия (173 страны)

Нидерланды (173 страны)

Австрия (173 страны)

Швейцария (173 страны)

Южная Корея (173 страны).

Самые «слабые» паспорта оказались у граждан Афганистана, Сирии, Ирака, Пакистана, Сомали и Йемена.

Как сообщал Курсор, в Израиле с 27 ноября введены новые правила получения временного паспорта. Теперь жители могут подать заявление на получение временного паспорта в Бюро управления народонаселением по всей стране в рамках мер, продвигаемых Управлением по делам народонаселения и иммиграции для преодоления высокого спроса на паспорта.

Для выдачи временного паспорта нужно только подать заявление в бюро, к которому привязан район проживания. Заявления принимаются без предварительной записи. К нему нужно приложить заполненную и подписанную анкету, две фотографии паспорта, подтверждение интернет-платежа, предыдущий паспорт.

Также Курсор информировал о том, что посольство Израиля выдало первый в истории паспорт ребенку, родившемуся в ОАЭ. Мать новорожденного, которая живет за границей с мужем-бельгийцем, настаивала на том, чтобы сначала получить для сына израильский паспорт.