Израильский магнат предстанет перед судом в Швейцарии по делу о коррупции

В январе прошлого года Женевский суд признал бизнесмена виновным в создании сложной финансовой сети для выплаты взяток, которая позволила его компании получить разрешения в месте расположения крупнейших на планете неиспользованных залежей железной руды.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Штайнмеца приговорили к 5-летнему тюремному заключению и обязали выплатить кантону Женева компенсацию в размере 50 миллионов швейцарских франков (52 миллиона долларов). Алмазный магнат в течение всего судебного процесса утверждал, что невиновен, а также обжаловал судейское решение, которое он назвал «огромной несправедливостью».

После этого бизнесмен для подачи апелляции сменил юристов и экспертов по связям с общественностью. Они планируют заявить, что в ходе разбирательства судом низшей инстанции не были выслушаны аргументы Штайнмеца.

Пресс-секретарь магната в документе, посвященному этому делу, утверждает, что в ходе судебного процесса возник образ Штайнмеца, который «абсолютно не соответствует действительности». Также в документе сказано, что компания Beny Steinmetz Group Resources (BSGR) не связана с коррупцией и имеет законно получение права для добычи полезных ископаемых. Также там говорится, что деятельность компании могла бы помочь национальным интересам Гвинеи. Предполагаемые сообщники Штайнмеца, которых приговорили к меньшим срокам в тюрьме, тоже решили подать апелляцию.

Ранее «Курсор» сообщал, что Верховный суд уменьшил срок наказания бывшему депутату Фаине Киршенбаум.

Также мы рассказывали, что суд решил отпустить под домашний арест и разрешил вернуться на работу чиновнику, которого подозревают в коррупции.