Израильский полевой госпиталь прекращает работу в Украине спустя шесть недель после открытия

Больница лечила более 6000 пациентов, и ее закрытие не является концом гуманитарной помощи Израиля Украине. Госпиталь был создан по инициативе самого Киева.

Израильский полевой госпиталь «Кохав Меир» («Сияющая звезда») завершил свою работу, и в пятницу утром все добровольцы вернулись в Израиль, проведя шесть недель в Украине и вылечив более 6000 пациентов.

Больница была проектом, возглавляемым министерствами иностранных дел и здравоохранения, а также Медицинским центром Шиба и другими израильскими больницами.

Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, отмечается в заявлении Минздрава.

В больнице была зона сортировки; отделение скорой помощи; мужское, женское и детское отделения; средства труда и доставки; технологии визуализации и телемедицины, службы охраны психического здоровья, лаборатория, аптека и поликлиника.

Больница открылась 22 марта и была названа в честь бывшего премьер-министра Голды Меир, которая родилась в Украине.

В больнице работали более 60 человек медицинского персонала «Шибы», причем они работали даже под угрозой российских ракет. Госпиталь был создан по инициативе самого Киева, который просил построить больницу в рамках гуманитарной помощи Израиля в Украине.

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