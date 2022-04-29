В сети появилось видео боя в Мариуполе: в кадр попала смерть российского оккупанта

На улицах Мариуполя продолжаются бои. Один из таких удалось запечатлеть на видео. В ролике видно, как российские оккупанты бегут к дому, но внезапно по ним открывают огонь.

Из Мариуполя, города, который находится в окружении практически с самого начала полномасштабной войны россии* против Украины, не могут выбраться не только украинские военные, но и гражданские. Российская пропаганда заявляет, что город практически взять, но в нем все еще ведутся уличные бои. Защитник вместе с ранеными и гражданскими укрываются на заводе «Азовсталь».

И вот в сети появилось видео реального боя, во время которого ликвидировали одного из российских оккупантов. Затем завязалась перестрелка.

Осторожно! Видео 18+.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.

Кроме того, наш сайт писал, что в сети показали видео с украинскими военными, которые стреляют по оккупантам из американского оружия.

Еще напомним, что в сети показали жуткие кадры дороги в Бучу, где зверствовали российские оккупанты.