В сети появилось видео боя в Мариуполе: в кадр попала смерть российского оккупанта

Из Мариуполя, города, который находится в окружении практически с самого начала полномасштабной войны россии* против Украины, не могут выбраться не только украинские военные, но и гражданские. Российская пропаганда заявляет, что город практически взять, но в нем все еще ведутся уличные бои. Защитник вместе с ранеными и гражданскими укрываются на заводе «Азовсталь».
И вот в сети появилось видео реального боя, во время которого ликвидировали одного из российских оккупантов. Затем завязалась перестрелка.
Осторожно! Видео 18+.
Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.
Кроме того, наш сайт писал, что в сети показали видео с украинскими военными, которые стреляют по оккупантам из американского оружия.
Еще напомним, что в сети показали жуткие кадры дороги в Бучу, где зверствовали российские оккупанты.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!