Израильским политикам будет стыдно, что они не встали на сторону Киева — глава Минобороны Украины

По словам Алексея Резникова, Израиль должен быть обеспокоен тем, что иранцы «приобретают боевой опыт использования беспилотников».

Израильским политикам в будущем будет стыдно за то, что они решили не поддерживать Украину после вторжения россии*.

Об этом в интервью Haaretz заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, для подтверждения данной позиции есть хороший пример: до полномасштабного вторжения рф в Украину не было никаких визовых ограничений между Украиной и Израилем.

«Когда начался конфликт, многие европейские страны отменили все ограничения на поездки для украинских беженцев и помогли им. Израиль поступил наоборот. Израиль нарушил соглашение и ввел визовые ограничения на наш въезд в страну», — сказал Резников.

Он также раскритиковал Израиль за провозглашенный им нейтралитет в войне.

«Когда я разговариваю с коллегами, я понимаю, что у каждого своя повестка дня, и у Израиля своя повестка дня, особенно перед выборами, и я тоже знаю его соображения и интересы, но, тем не менее, мне трудно понять, почему Израиль ведет себя таким образом», — сказал глава оборонного ведомства Украины.

В то же время Резников сказал, что тот факт, что он сам имеет еврейское происхождение, усилил его разочарование позицией Израиля в отношении войны.

«Определенно. Я разочарован. Я не сержусь на Израиль. У меня нет острых ощущений. Но мне трудно понять. Я думаю, это несправедливо. Это позор», — сказал он.

При этом Резников заявил, что Израиль должен быть обеспокоен тем, что Иран набирает оперативный опыт использования беспилотников, которые в будущем могут быть использованы против Израиля.

«Я объяснил своему коллеге Бени Ганцу, что россия использовала иранские беспилотники … для нанесения ударов по украинским гражданским объектам. … Сначала говорили, что они предназначены только для сбора разведданных. Но очень быстро выяснилось, что это ударные беспилотники, которые атакуют гражданское население и имущество всех граждан Украины, вне зависимости от вероисповедания или национальности», — сказал он, повторив призыв Украины к Израилю поставить противовоздушную оборону.

Как сообщал Курсор, Украина получила израильские системы для перехвата дронов.

Также Курсор информировал, что Зеленский назвал количество иранских дронов, запущенных рф по Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!