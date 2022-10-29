Израильским политикам будет стыдно, что они не встали на сторону Киева — глава Минобороны Украины

Израильским политикам в будущем будет стыдно за то, что они решили не поддерживать Украину после вторжения россии*.
Об этом в интервью Haaretz заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, для подтверждения данной позиции есть хороший пример: до полномасштабного вторжения рф в Украину не было никаких визовых ограничений между Украиной и Израилем.
«Когда начался конфликт, многие европейские страны отменили все ограничения на поездки для украинских беженцев и помогли им. Израиль поступил наоборот. Израиль нарушил соглашение и ввел визовые ограничения на наш въезд в страну», — сказал Резников.
Он также раскритиковал Израиль за провозглашенный им нейтралитет в войне.
«Когда я разговариваю с коллегами, я понимаю, что у каждого своя повестка дня, и у Израиля своя повестка дня, особенно перед выборами, и я тоже знаю его соображения и интересы, но, тем не менее, мне трудно понять, почему Израиль ведет себя таким образом», — сказал глава оборонного ведомства Украины.
В то же время Резников сказал, что тот факт, что он сам имеет еврейское происхождение, усилил его разочарование позицией Израиля в отношении войны.
«Определенно. Я разочарован. Я не сержусь на Израиль. У меня нет острых ощущений. Но мне трудно понять. Я думаю, это несправедливо. Это позор», — сказал он.
При этом Резников заявил, что Израиль должен быть обеспокоен тем, что Иран набирает оперативный опыт использования беспилотников, которые в будущем могут быть использованы против Израиля.
«Я объяснил своему коллеге Бени Ганцу, что россия использовала иранские беспилотники … для нанесения ударов по украинским гражданским объектам. … Сначала говорили, что они предназначены только для сбора разведданных. Но очень быстро выяснилось, что это ударные беспилотники, которые атакуют гражданское население и имущество всех граждан Украины, вне зависимости от вероисповедания или национальности», — сказал он, повторив призыв Украины к Израилю поставить противовоздушную оборону.
Как сообщал Курсор, Украина получила израильские системы для перехвата дронов.
Также Курсор информировал, что Зеленский назвал количество иранских дронов, запущенных рф по Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!