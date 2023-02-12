Израильская группа помощи срочно покидает Турцию: озвучена причина

Генеральный директор United Hatzalah Эли Поллак и его заместитель Дов Майзель поручили главе спасательной миссии United Hatzalah майору (в запасе) Йосси Коэну завершить миссию и вернуться в Израиль как можно скорее.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Все потому, что существует серьезная угроза безопасности израильской миссии по спасению и оказанию помощи в Турции. Такой вывод заключили в результате совместной оценки ситуации с руководителями командования тыла ЦАХАЛа и поисково-спасательных подразделений, которая состоялась в субботу вечером,

Команда быстро упаковала свое снаряжение и поспешно приняла меры для возвращения в Израиль при первой же возможности. Из-за отсутствия свободных самолетов доктор Мириам Адельсон пожертвовала свой частный самолет, чтобы уже в воскресенье доставить команду обратно в Израиль.

Майзель сказал: «Мы знали, что существует определенный уровень риска при отправке нашей команды в этот район Турции, который находится недалеко от сирийской границы, но мы предприняли необходимые шаги, чтобы уменьшить угрозу ради нашей миссии по спасению жизней. К сожалению, мы только что получили информацию о конкретной и непосредственной угрозе израильской делегации, и мы должны поставить безопасность нашего персонала на первое место. Мы очень гордимся тем, чего наша команда добилась всего за несколько дней, помогая спасти 15 человек в сотрудничестве с Командованием тыла ЦАХАЛа, израильскими поисково-спасательными подразделениями, местными спасательными силами и Турецким Красным Крестом. Я хочу поблагодарить доктора Адельсона за помощь в быстром и безопасном возвращении наших людей».

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