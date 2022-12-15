В Иране смертная казнь грозит двум подросткам

Иранский режим намерен казнить двух подростков за то, что они участвовали в антиправительственных протестах.

Об этом сообщает Diken.

17-летнюю девочку по имени Соня Шарифу задержали за участие в антиправительственной акции в доме ее бабушки в ноябре. Она обвиняется в «ведении войны против Бога» и приговорена к смертной казни.

Чиновники утверждают, что девушка изготавливала коктейли Молотова и рисовала граффити. До оглашения приговора Шарифи месяц провела в тюремном заключении. По словам правозащитников, при задержании девушку сильно избили. Приговор пока что не привели в исполнение.

Также смертную казнь хотят реализовать в отношении 15-летнего Амира Хоссейна Рахими, находящегося под стражей с середины октября. Его мама утверждает, что во время разгона демонстрации ее сына ранили дробью в шею, живот и голову. Чиновники предлагают выпустить подростка под залог в размере 11,5 тысяч евро, но у его родственников нет такой суммы.

Ранее мы рассказывали, что 12 декабря иранский режим заявил о казни второго осужденного в ходе массовых протестов, которого зовут Маджидреза Рахнавард. Его повесили за то, что он нанес ножевые ранения и убил сотрудников службы безопасности во время акции протеста в ноябре. Рахнаварда возмутило убийство мирных протестующих, после чего он напал на слуг иранского режима.

Ранее экс-заместитель министра обороны Израиля Эфраим Снэ высказался о протестах в Иране и сказал, что необходимо для смещения режима аятолл.

«Курсор» сообщал, что россия, предоставляя помощь Ирану, нарушила договор о нераспространении ядерного оружия.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!