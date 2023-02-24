К 2033 году роботы будут выполнять 39 процентов работы по дому — исследование

Исследование показало, что технологии должны сократить время, которое мы тратим на походы по магазинам.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE, в следующем десятилетии роботы смогут выполнять более трети работы по дому. В исследовании говорится, что к 2023 году роботы смогут выполнять 39% неоплачиваемой домашней работы.

Исследователи из Великобритании и Японии поговорили с 65 экспертами в области искусственного интеллекта (ИИ) и попросили их спрогнозировать степень автоматизации обычных домашних задач в ближайшие 10 лет. Они предсказали, что автоматизация будет наблюдаться в продуктовых магазинах больше всего.

Исследователи из Оксфордского университета и японского университета Очаномидзу задались вопросом, будут ли роботы выполнять неоплачиваемую домашнюю работу и будут ли они также выносить мусор. Например, иссследователи отметили, что роботы для «домашних работ», например, роботы-пылесосы, стали наиболее широко производимыми и продаваемыми роботами в мире.

Исследователи попросили экспертов по искусственному интеллекту сделать прогноз касаемо домашних роботов. Они узнали, что британские эксперты-мужчины, как правило, более оптимистичны в отношении домашней автоматизации по сравнению с их коллегами-женщинами.

В настоящее время взрослые тратят на домашние дела 43 процента своего рабочего и учебного времени.

Доктор Лулу Ши, научный сотрудник Оксфордского интернет-института, сказал: «Предполагается, что только 28% работы по уходу, включая такие действия, как обучение вашего ребенка, сопровождение вашего ребенка или уход за пожилым членом семьи, будут автоматизированы».

Опрос показал, что технологии должны сократить время, которое мы тратим на походы по магазинам, на 60%.

Читайте также: израильский стартап разработал первого робота с ИИ для сбора помидоров.